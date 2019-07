Forza Orlando: a Gattinara si tenta il record dei 1000 chilometri | VIDEO

Forza Orlando: a Gattinara si tenta il record dei 1000 chilometri. Salvo imprevisti, lo specialista di Quarona pedalerà sino a domani sera: deve farcela prima delle 23.

Forza Orlando: a Gattinara si tenta il record dei 1000 chilometri

E’ iniziato nel pomeriggio di oggi, sabato 6 luglio, il tentativo del quaronese Orlando Borini sul record dei 1000 chilometri in bici. Dovrà completare i 56 giri in bassa Valsesia in meno di 31 ore , 1 minuto e 16 secondi, il tempo impiegato dallo spagnolo Francisco Vacas Rodriguez. Per riuscirci, dovrà tagliare il traguardo prima delle 23.

Un record con finalità benefiche

Come noto, legato al tentativo di Borini c’è anche un’iniziativa benefica. Negli stand che saranno allestiti alla partenza sarà possibile acquistare dei gadget per raccogliere fondi in favore di Anastasia, la “principessa dei tubicini”, una bimba di Borgosesia che deve lottare ogni giorno contro un grave problema fisico.

Video di Gianluca Colombo