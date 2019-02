Francesca Conti presidente degli Amici di Lourdes a Varallo

Francesca Conti presidente degli Amici di Lourdes:«Lourdes è la mia settimana di ferie, è staccarmi da questa vita frenetica e dalla quotidianità».

Francesca Conti presidente: chi è e i suoi obiettivi

Il suo primo viaggio con l’associazione Conti l’ha fatto nel 2012 e oggi quella cittadina dei Pirenei è un luogo: «Andare a Lourdes significa pensare solo a chi ha veramente bisogno. Ma anche concentrarmi su quello che ho in testa e che magari non condivido con altri. Ogni volta che sono lì sto bene, sono serena, felice, tranquilla». Nel tempo in cui resterà in carica, la presidente vuole riavvicinare i più scettici e dedicargli qualche attività in più: «Mi piacerebbe riproporre qua quello che facciamo a Lourdes, ad esempio portando i nostri ammalati in processione per l’Incoronata, tempo e medici permettendo, ed essere più presente alla Casa Serena – continua -. Conto, inoltre, di organizzare altre iniziative di raccolta fondi, che servono sempre in vista del pellegrinaggio».