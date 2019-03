Frazioni Trivero al buio: i lampioni fanno ancora i capricci

Frazioni Trivero al buio: questa settimana parecchi lampioni non si sono accesi.

Frazioni Trivero al buio, proteste anche sui social

Nottate al buio per alcune aree del Triverese. Diverse le frazioni che questa settimana (ma anche lo scorso weekend) si sono ritrovate con i lampioni spenti di notte. Ancora una volta ad essere interessata la zona centrale di Ponzone nell’area della rotonda, ma questa volta lampioni spenti si sono notati anche a Cereie, nel tratto che dal cimitero scende verso il centro del paese, ma anche in centro a Lora la strada è rimasta completamente al buio. Un problema già noto e affrontato a fine dello scorso anno in consiglio comunale.

Un lungo lavoro per sostituire tutti i punti luce

Da un anno Trivero un’impresa sta lavorando per sostituire tutti i lampioni passando dalle vecchie luci ai moderni led che dovrebbero far risparmiare e dare una illuminazione migliore. Gli amministratori comunali avevano spiegato che le segnalazioni erano già state inviate all’azienda che avrebbe ripristinato quanto prima il servizio, c’era inoltre un problema di taratura dell’intensità di illuminazione da regolare.