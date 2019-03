Galleria Volpe chiusa 5 giorni per manutenzione

Galleria Volpe chiusa la prossima settimana per un intervento di manutenzione.

La Provincia di Biella comunica che la Galleria della Volpe resterà chiusa per 5 giorni, da lunedì 25 marzo a venerdì 29 marzo. per effettuare lavori di manutenzione straordinaria che possono essere effettuati solamente intercludendo il transito. Si tratta del tunnel che collega appunto la località Volpe alla Cossato-Vallemosso. Nello specifico, sarà effettuata la sostituzione dei collari-graffette che fissano le tubazioni sulla volta e sulle pareti della galleria. Due anni fa il tunnel fece parlare di sé per il caso de punti luce a rischio.