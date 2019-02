Gattinara dialetto torna tra i banchi di scuola

Gattinara dialetto il corso prende spunto dal libro “Dialet et kustummi ad Gatinera” di Arturo Gibellino, uno dei custodi della parlata gattinarese.

Gattinara dialetto per le scuole elementari

Ha ripreso lunedì 4 febbraio, per il terzo anno consecutivo, il progetto “Al Dialet an ti scoli” ideato dall’assessore alle politiche giovanili e alle tradizioni locali, Elisa Roggia. Anche quest’anno il corso si concluderà con uno spettacolo dialettale realizzato direttamente dai bambini presso l’Auditorium Lux di Gattinara. «Questo importante progetto educativo – dice Roggia, impegnata nelle lezioni in prima persona – non ha ottenuto solo l’apprezzamento degli alunni, ma anche di moltissimi adulti; infatti, per l’edizione 2019, ai “docenti” già presenti negli scorsi anni si sono aggiunti nuovi gattinaresi doc».