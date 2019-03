Gattinara ricorda Enrico, storico volontario Aib

Gattinara ricorda Enrico Colombo: volontario Aib molto noto in tutta la zona, è stato stroncato dalla malattia all’età di soli 65 anni.

Gattinara ricorda Enrico Colombo, morto a 65 anni

Un volontario sul quale si poteva sempre contare. Così Gattinara ricorda Enrico Colombo, storico volontario del gruppo Antincendi boschivi. L’uomo si è spento all’hospice cittadino al termine di una malattia che non gli ha lasciato scampo.Nei giorni scorsi l’ultimo saluto: ha lasciato la moglie Rina, la nipotina Giorgia, il figlio Marco con Pamela, la mamma Mariuccia, il fratello Mauro, i cugini Adriana e Renzo Brugo con le rispettive famiglie.

Un volontario molto conosciuto

Enrico Colombo era molto conosciuto in città. Tutti ricordano il suo impegno civico nel volontariato, soprattutto tra le fila del gruppo Antincendi boschivi di Gattinara, a cui apparteneva da lungo tempo. Insieme all’associazione, ha svolto diversi servizi non solo per estinguere le fiamme o prevenire gli incendi, ma anche in altri ambiti di Protezione civile, intervenendo in alcune grandi emergenze a livello nazionale. Inoltre Colombo si è sempre prestato a collaborare anche alle iniziative cittadine, sempre indossando la divisa dell’Aib, per non far mancare un supporto agli organizzatori delle manifestazioni più diverse fra loro. Un’attività che ha svolto anche insieme al figlio Marco, pure lui volontario dell’Aib gattinarese. L’estate scotsa Gattinara aveva dovuto dire addio a un’altra persona impegnata con le associazioni e per la città: Romeo Forti, capogruppo alpino.