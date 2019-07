Gattinara torneo basket per ricordare Paolo | LE FOTO

Gattinara torneo basket per ricordare Paolo. Grande affluenza di partecipanti e di pubblico, giornata estiva e tanto divertimento per la quarta edizione del torneo di basket “3contre. Memorial Paolo Lavezzi”, che si è svolto domenica per ricordare il giovane cestista scomparso in un incidente stradale nel 2001.

Complessivamente erano 64 i cestisti iscritti al torneo, in rappresentanza di dodici squadre, a cui si sono aggiunti numerosi spettatori, tra cui tante famiglie con bambini. Il torneo ha visto classificarsi al primo posto la squadra Shardana, seguita in seconda posizione dal team Beverly Inps e al terzo posto da I Legali.

Il miglior giocatore è stato Henriquez El Chapaso, mentre il vincitore della gara di tiro da 3, è stato Jacopo Farris. Gli organizzatori, che sono un gruppo di volontari, accomunati dall’amicizia con Paolo Lavezzi e la passione per il basket, ringraziano tutti coloro che hanno collaborato, dalla parte sportiva, all’assistenza, fino alla gestione del ristoro.