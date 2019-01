Giovane quaronese porta il rock a scuola. Un’iniziativa speciale per avvicinare i più piccoli al mondo della musica.

Classe 1999, Ugliotti studia al liceo musicale di Vercelli ed è all’ultimo anno. Ha iniziato a suonare nella banda musicale di Quarona e si è poi interessato al mondo delle percussioni. Ora è batterista e suona nella band “Progression”, fondato con alcuni compagni di liceo, attiva soprattutto nel Vercellese ma con alcune serate anche in Valsesia. «Sono stato contattato dall’Associazione “Minuetto – Mimì Sarà” che stava cercando musicisti per un tour estivo. E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita, con un tour che ha coperto quasi interamente il mese di agosto, in Basilicata, nel Cilento, spostandoci ogni sera in una località diversa. Con me c’erano un tastierista, un bassista, un cantante e un chitarrista, e il resto dell’Associazione, e in alcune serate è stata ospite Luisa Corna».

Progetto musicale

I progetti e la carriera di Ugliotti sono appena all’inizio. «Al momento stiamo ancora cercando di costruire il repertorio, da aprile inizieremo le serate di prova e se lo spettacolo funziona è nostra intenzione portarlo nelle scuole di Vercelli. Speriamo che il progetto prenda forma in tempi rapidi e riscuota molto successo tra i giovani e gli adolescenti».