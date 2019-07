Grignasco apre nuovo posteggio in via Massara a due passi dal centro e dai negozi.

Passa l’esame degli utenti il nuovo parcheggio in via Rosa Massara. Da qualche giorno i grignaschesi hanno la possibilità di utilizzare nuovi spazi per la sosta, all’ingresso del paese. «Siamo soddisfatti del lavoro che è stato concluso recentemente – commenta il vice sindaco Alessandro Balzarini -. Si trattava di un progetto che seguivamo da qualche tempo e grazie agli avanzi di amministrazione siamo riusciti infine a realizzare e concretizzare. Sono in molti coloro che stanno già sfruttando i posteggi. L’area è peraltro comoda, oltre ad essere in centro è anche vicino alle attività commerciali».

