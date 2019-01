Maschere nuove per il carnevale di Romagnano

Maschere nuove fra i “Ciciafurmighi”: il Cicio e la Cicia cambiano volto.

Maschere nuove a Romagnano

Passaggio di testimone all’interno del carnevale romagnanese. Cristian Vendramini e Federica Imazio, per molti anni maschere del paese, lasciano lo scettro. Il timone passa a Gennaro Tamburrano e a Rosa Ferrara che nei giorni scorsi già hanno rappresentato Romagnano nei carnevali della Valsesia appena iniziati. Nel paese invece esordiranno sabato 19 gennaio, nel tradizionale giro dei cortili. La manifestazione tra l’altro aprirà le attività 2019 del comitato carnevale “Cicia Furmighi”. «Dopo un anno di pausa torniamo col giro dei cortili con tutta la grinta che abbiamo – spiega il presidente dell associazione Davide Zonca -. Grande novità di quest’anno saranno le maschere Cicio e Cicia: Cristian Vendramini e Federica Imazio dopo parecchi anni passano infatti le redini a Gennaro Tamburrano e Rosa Ferrara».

Il percorso

Il giro inizierà alle 14.30 da piazza Libertà dove il sindaco Cristina Baraggioni consegnerà alle maschere, come da tradizione, le chiavi del paese. Si proseguirà poi con il giro facendo altre cinque tappe in cui verranno distribuiti antipasti, primo, secondo, formaggi e dolci. «A nome di tutti i componenti del comitato – dice il presidente – ringrazio coloro che hanno collaborato per l’organizzazione del giro e i partecipanti. A questo proposito invito coloro che non l’hanno mai fatto, ad unirsi alla festa: è un evento carino, forse un po’ fuori dalla mentalità romagnanese, ma c’è sempre una prima volta. Ne vale la pena anche per passare un pomeriggio diverso dal solito».

Qui le immagini dell’ultima edizione.