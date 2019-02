Mikey Radice morto a 45 anni: anche Varallo in lutto

Mikey Radice morto a 45 anni: la sua famiglia aveva gestito il “Bristol” di Varallo. Lui viveva in Inghilterra me era molto spesso in città e in giro per la Valsesia.

Mikey Radice morto a 45 anni dopo aver lottato contro il male

Lutto anche a Varallo per la morte prematura scomparsa di Mickey Radice, per gli amici Mark, ucciso dalla malattia a soli 45 anni. La sua famiglia è molto conosciuta in città e in Valsesia. A Varallo Vecchio suo padre Carlo, il compianto “Carlin”, e la zia Isa possedevano il “Bristol”, lo stabile dove in passato c’era l’osteria fondata e gestita dalla famiglia Radice, fucina della nascita e dello sviluppo del carnevale varallese. Negli anni Novanta l’edificio venne acquistato dai Dughi per farne la sede del Comitato carnevale, e mantenne quel nome storico.

La famiglia va in Inghilterra

Dopo la nascita dei figli, il papà Carlo e la mamma, l’inglese Mary (infermiera stimata anche in città per la sua professione che la portò a lavorare all’ospedale “Santissima Trinità”), si trasferirono in Inghilterra, dove Mickey studiò e si laureò in legge: divenne uno stimato avvocato a Londra. Impegni permettendo, tornava sovente a Varallo, anche con il fratello Dino, sia durante il periodo estivo per ritrovare parenti e amici, sia durante i mesi invernali e in molti lo ricordano sulle piste di Mera: lo sci era infatti una delle sue grandi passioni.

L’ultimo atto domenica

Mickey si è spento domenica scorsa lasciando la moglie Rhyan e i due bimbi nati dalla loro unione, i gemelli Joseph ed Elin, oltre ai numerosi parenti. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati su Facebook da amici e conoscenti. L’ultimo saluto a Mickey verrà dato domenica 10 marzo: alle 11.30 verrà celebrata una messa di suffragio nella basilica del Sacro Monte, luogo a lui particolarmente caro.