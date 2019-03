Orchestra Borgosesia: il presidente è Maria Ausilia Festa Bianchet

Orchestra Borgosesia si è insediato il nuovo consiglio direttivo. Nell’incarico di presidente è stata nominata Maria Ausilia Festa Bianchet, che ha ricevuto l’86% delle preferenze dei votanti.

Orchestra Borgosesia: alla guida Maria Ausilia Festa Bianchet

Festa Bianchet, molto attiva nell’associazionismo locale, fa parte del consiglio direttivo della banda da più di dieci anni, e già nel precedente mandato ha ricoperto il ruolo di vice e reggendo l’associazione dopo le dimissioni del presidente Rino Cereda. Dopo aver ringraziato i soci per la fiducia accordata, il neo-presidente ha sottolineato «la grande professionalità del maestro Giancarlo Aleppo, riconfermato all’unanimità nella carica» e «la preparazione, l’affiatamento e lo spirito di collaborazione che hanno sempre dimostrato i componenti dell’Orchestra, che non sono professionisti, ma persone che amano la musica e sacrificano all’Orchestra gran parte del tempo libero».

Maggior presenza sul territorio

Presentando gli obiettivi del nuovo consiglio, Festa Bianchet ha evidenziato come «sull’importante patrimonio musicale e strumentale dell’Orchestra si fonda il nostro impegno: ci proponiamo di ampliare la presenza sul territorio, non solo attraverso l’attività concertistica, ma anche con quella promozionale e formativa per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica, in particolare i giovani». Il presidente ha concluso il discorso di insediamento con i ringraziamenti a Cereda per «l’impegno profuso nei suoi anni di presidenza e per gli auguri che ha pubblicamente inviato al nuovo consiglio».

Il nuovo direttivo

Ad affiancare Festa Bianchet sono i consiglieri Gianfranco Abelli, Antonio Nicoletti, Renzo Raggio, Bruno Saccol, i consiglieri in rappresentanza del Comune Paolo Urban e Guerrino Cereda. Gli altri ruoli sono Michele Fornaro capo musica, Mario Donati segretario e Daniela Gallantina tesoriere. La commissione tecnica è composta da Fornaro, Anna Assi, Fabrizio Botta, Laura Velatta (segretaria commissione), Filippo Dragone (archivista) e Gianni Laterza (consulente tecnico).