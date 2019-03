Photosheep, ritorna il concorso fotografico.

Ritorna “PhotoSheep” il concorso fotografico tematico dell’associazione culturale “Amici della Lana”, che ha sede a Miagliano nello storico Lanificio Botto e che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione della cultura della lana. Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il patrocinio di diversi Enti e la sponsorizzazione di Foto Studio Trevisan. “PhotoSheep” intende promuovere la conoscenza e la cultura della lana e dell’allevamento ovino, sensibilizzando le persone sul valore delle pecore e del mestiere del pastore: il tema, infatti, è la pecora e il suo ambiente; l’animale e l’attività umana che si sviluppa intorno ad essa; l’ovino colto nei sui vari aspetti e nel corso delle stagioni, il rapporto con il territorio, con l’uomo e la sostenibilità dell’elemento lana, oggetto nel 2019 di particolare attenzione, grazie alla candidatura Unesco. L’arte richiesta per esprimere al meglio questo valore è quella della fotografia. Il concorso è aperto a tutti, fotografi professionisti e amatoriali senza limiti di età, e il termine per l’invio delle immagini (quattro per ogni partecipante) è il 30 aprile 2019. La premiazione si terrà il 21 maggio in occasione del World Congress of Coloured Sheep, congresso mondiale che si svolgerà tra Oropa e Miagliano nel mese di maggio e che vedrà la partecipazione di un centinaio di allevatori provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Isole Faroe, Sud America, Indonesia, Germania, Francia, Inghilterra, Irlanda.