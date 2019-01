Piano abbattimento cinghiali: troppi incidenti

Piano abbattimento: è allarme per la presenza di cinghiali sulle strade, che ha già causato diversi incidenti.

Piano abbattimento per gli ungulati

Cinghiali sulle strade: una presenza che ha già causato diversi incidenti. Un problema non certo nuovo, ma che nei mesi freddi si accentua: gli animali con il freddo e il terreno gelato cercano cibo avvicinandosi alle strade. E’ cronaca il drammatico incidente avvenuto nei giorni in Lombardia a causa di un branco di ungulati in autostrada. Più vicino, sempre per via di un animale che ha attraversato improvvisamente la strada è morta sul colpo Maria Grazia Bernardi, vittima di un incidente mercoledì scorso sulla provinciale tra Rovasenda e Buronzo.

Di notte

Senza epilogo drammatico, ma comunque potenzialmente pericolosi, sono i numerosi avvistamenti in zona, come quello dell’altro giorno sulla Cremosina; un evento non frequente, quello dei cinghiali sulla carreggiata nelle ore notturne, anche su strade più trafficate, come sulla provinciale tra Borgosesia e Grignasco. E così c’è semaforo verde per la caccia ai cinghiali fuori stagione. Nei giorni scorsi la Provincia di Biella ha dato il via libera alla caccia agli ungulati nei territori di pianura. L’introduzione della figura del “cacciatore tutor”, già dallo scorso anno, aveva raccolto commenti positivi da parte degli agricoltori, quotidianamente alle prese con questi animali.

Il corso

L’obiettivo è di limitarne il proliferare, anche se i tutor sono solo una soluzione parziale al problema. I cacciatori tutor sono volontari che possono avviare il contenimento in pianura, ma non in montagna dove la stagione della caccia al cinghiale non è ancora chiusa. Al momento possono essere contattati dai proprietari terrieri solamente una ventina di addetti: si tratta di selecontrollori che hanno già l’abilitazione per poter compiere le battute. E per rendere il controllo sicuro anche per chi cacciatore non è, c’è l’obbligatorietà, per essere inseriti nell’elenco, di partecipare ad appositi corsi di formazione.