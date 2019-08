Ponzone ancora al buio: la linea elettrica non regge più

Ponzone ancora al buio: individuata la causa dei blackout ricorrenti.

Ponzone ancora buia

Ponzone si trova talvolta al buio. Malgrado i lampioni nuovi con tecnologia a led, ma la linea va nuovamente in tilt. Ancora nei giorni scorsi centinaia di residenti hanno notato i lampioni spenti in piena notte, un problema che era già stato segnalato mesi fa in municipio. Il problema però è stato individuato. «Il tratto di illuminazione che va da via Diagonale fino alla zona della Coop di via provinciale è governato da un quadro elettrico unico – spiegano il sindaco Mario Carli e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Foglizzo -. E’ stata montata l’apparecchiatura idonea a led, ma la linea è vecchia e rileva delle dispersioni che fa scattare il dispositivo di sicurezza».

Il guasto

E l’amministrazione comunale ha già incontrato la ditta per capire come muoversi: «Occorre sostituire un pezzo di linea aerea e interrata. Bisognerà avere un po’ di pazienza, nel frattempo stiamo cercando per riarmare l’interruttore ogni volta che salta. Inizieremo a cambiare un pezzo alla volta, in totale si tratta di 300 metri in modo da andare a risolvere la questione una volta per tutte. Spiace che il servizio venga meno, ma comunque l’amministrazione sta lavorando sulla questione. E’ una situazione complessa che andremo a risolvere».

Nel frattempo potrebbero verificarsi altri blackout temporanei dell’illuminazione, ma si cercherà di dare corrente nel più breve tempo possibile.