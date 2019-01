Progetto Carisio, Eni decide di ritirarsi e il comitato Dnt pensa a una festa.

Progetto Carisio si ferma

Il Comitato Dnt esprime grande soddisfazione per la pubblicazione del decreto di decadenza e rinuncia del permesso di ricerca Carisio assegnato alla società Eni spa (52,5%) ed alla società Petrolceltic Italia srl (47,5%), rappresentate dalla prima. Il decreto è stato emanato dal Ministero dello sviluppo economico il 24 dicembre 2018 e pubblicato nel n. 12 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse del Ministero stesso, in data 31 dicembre 2018. Dall’esame del decreto risulta che il Ministero, accogliendo la rinuncia alla titolarità del permesso presentata da Eni, ha respinto la contestuale richiesta di Petrolceltic di subentrare quale titolare unico del permesso.

Comitato Dnt soddisfatto

Il Comitato Dnt sa di non aver strappato nulla a forza, ma di avere al più aperto vie ed essere riuscito con la serietà del suo operare e la tenacia nell’agire a coinvolgere sindaci, il Consiglio provinciale di Novara e l’intero Consiglio della Regione Piemonte nella discussione e nell’esame di ciò che avrebbe comportato la realizzazione nei vari territori di iniziative ad alto rischio di impatto ambientale e sanitario. Il Comitato Dnt sta pensando ad una festa, da organizzare in primavera, per celebrare la vittoria.