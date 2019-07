Raccolta firme contro le campane. Il sindaco: andate a vivere altrove

Raccolta firme contro le campane e soprattutto contro i 13 rintocchi in piena notte. Il sindaco non raccoglie e respinge la richiesta al mittente: andate a vivere altrove.

Polemica nel Vercellese, a Cigliano, per il campanile che suona ogni ora e con il rintocco in più allo scoccare dell’ora e mezza. Come quasi tutti, peraltro. Sta di fatto che i tredici rintocchi della mezzanotte e mezza danno fastidio ad alcuni residenti, che si stanno addirittura muovendo per organizzare una raccolta firme. La loro richiesta è quella di zittire la campana. Una richiesta che però divide il paese perché c’è chi vuole che la campana continui con il suo normale funzionamento.

Il sindaco non ci pensa neanche

Il problema non è tanto del parroco, quanto del sindaco perché la torre è di proprietà del Comune. «Noi non faremo assolutamente nulla per spegnere le campane – tuona il primo cittadino Diego Marchetti –. Questa campana è il simbolo del nostro paese e mai a nessuno ha dato fastidio. Sono una tradizione del paese, questo infatti è nato con la campana. E secondo loro, perché hanno scelto di abitare nei pressi della Torre civica io la dovrei zittire? Mai. A chi non piacciono i rintocchi della campana, dico questo: vada altrove, fuori da Cigliano. La nostra campana suonerà sempre».

