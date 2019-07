Rischio siccità: a Borgosesia vietato lo spreco di acqua

Rischio siccità a Borgosesia: il sindaco regolamenta l’utilizzo dell’acqua potabile.

Rischio siccità, l’ordinanza

I livelli dell’acqua calano: a Borgosesia un’ordinanza limita gli usi dell’acqua potabile. «Constata la persistente siccità e in considerazione della diminuita disponibilità e del continuo abbassamento del livello dell’acqua potabile nei serbatoi – riporta il provvedimento – con effetto immediato e fino al persistere della siccità nell’intero territorio comunale è fatto divieto di utilizzare l’acqua potabile per innaffiare orti, giardini, strade e per ogni altro uso diverso da quello domestico e/o assimilabile con la sola esclusione della fascia oraria dalle 20 alle 22».

Le sanzioni

Il Comune invita comunque gli utenti a usare con parsimonia l’acqua, al fine di evitare di dovere arrivare a provvedimenti restrittivi per l’erogazione. Sul rispetto dell’ordinanza vigilerà la Polizia Locale ed eventuali trasgressori dovranno pagare una sanzione di 103 euro.