Serravalle chiesa San Martino: in primavera i lavori

Serravalle chiesa San Martino: era il mese di novembre del 2017 quando fu proposto il progetto di recupero dell’edificio sacro, organizzata al centro sociale di via Bellaria.

Serravalle chiesa San Martino “salvata”

Si attende l’inizio delle prime opere di consolidamento e ristrutturazione. «Tra marzo ed aprile partiremo con il primo lotto di lavori – annuncia il parroco don Ambrogio Asei Dantoni -. Gli addetti si occuperanno inizialmente della parte centrale del tetto e poi via via dovrebbero cominciare altri interventi sulla copertura». L’avvio dei lavori è tanto atteso a Serravalle. «Ringraziamo tutti coloro che hanno già dato il loro contributo per coprire le spese dell’intervento. La raccolta fondi sta procedendo bene, ricordiamo che quanto accumuleremo si aggiungerà ad un contributo della Fondazione Crt. – prosegue il sacerdote – Credo che quando la comunità vedrà il via vai degli operatori e i primi risultati del progetto sarà più propensa a offrirci un sostegno economico. Per ora comunque siamo doppiamente soddisfatti sia per l’aiuto da parte dei serravallesi che dell’inizio dei lavori».

Se qualcuno volesse offrire un’offerta per San Martino può rivolgersi direttamente alla parrocchia oppure contattare il numero telefonico 0163.450143.