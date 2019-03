Treno storico domani torna a Varallo: riprendono i viaggi lungo la linea ferroviaria della Valsesia. Per la prima volta partenze anche da Torino.

Treno storico torna a Varallo

Sette le date previste dal capoluogo lombardo, due quelle dalla città piemontese, più altri viaggi già prenotati da gruppi privati come quello di una associazione delle ferrovie tedesche che arriverà in città giovedì prossimo, 21 marzo. Questa domenica arriverà in città da Milano il primo convoglio del 2019. Un progetto che sta riscuotendo sempre più interesse come ribadito ancora martedì 12 marzo, durante la presentazione in Regione a cui ha partecipato il sindaco Eraldo Botta, che ha sottolineato quanto, a fronte dell’alto numero di viaggi sulla tratta, sia ora più che mai indispensabile il ripristino del trasporto pubblico sulla Novara-Varallo.

Sempre un successo

Le prime tre date dei treni storici 2019 sono già esaurite. «Sono stati messi in vendita i biglietti di tutte le date previste – spiega il sindaco – e per il viaggio di dicembre ne sono già stati venduti 160. Se in breve tempo i biglietti andranno tutti esauriti, prevedremo altre date a quelle già fissate». Per info e prenotazioni consultare il sito del Museo ferroviario valsesiano o telefonare al 338.9252791.