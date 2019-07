Trivero ortofrutta Zumella chiude i battenti dopo 73 anni

Trivero ortofrutta Zumella: ha chiuso ieri, sabato 27 luglio, l’attività che era stata avviata nel lontano 1946.

Trivero ortofrutta Zumella chiude

Ultimo giorno di lavoro sabato 27 luglio per lo storico negozio di frutta verdura di Pramorisio. Ferdinando Zumella e la moglie Silvana Pozza vanno in pensione dopo una vita passata dietro al bancone. «Un po’ dispiace per il rapporto che si era creato con i clienti – raccontano -, ma ormai gli anni per la pensione ci sono, e adesso ci piacerebbe dedicarci un po’ ai nipoti e fare qualche viaggio».

Un’attività storica

Un’attività storica, quella di Pramorisio. «Era il 1946 quando mio padre, Sante Zumella, ottenne la prima licenza per la vendita di frutta e verdura proprio a Pramorisio – racconta con un po’ di orgoglio Ferdinando Zumella mentre mostra il ritaglio di giornale appeso alla parete -. Il negozio venne aperto nel 1968, il giorno dell’alluvione. Un inizio difficile ma l’attività è continuata sempre con soddisfazione. Ero ragazzino e iniziai subito dopo la terza media ad aiutare mio padre nella rivendita. La mia licenza invece risale al 1983».