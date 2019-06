Università Piemonte Orientale, la laurea arriva a 25 anni

Università Piemonte Orientale: i dati AlmaLaurea contenuti nel “Rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati”.

Università Piemonte Orientale, i dati

C’è anche l’Università del Piemonte Orientale tra le 75 università aderenti al Consorzio AlmaLaurea. L’ateneo è quindi rientrato nel “Rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati”. «L’età media alla laurea per il complesso dei laureati è 25,5 anni (rispetto alla media italiana di 25,8), nello specifico di 24,7 anni per i laureati di primo livello e di 28,2 anni per i magistrali biennali – riportano dall’Upo – Il 63,1% dei laureati termina l’università in corso (la media italiana è il 53,6%): in particolare è il 63,0% tra i triennali (media italiana 53,9%) e il 76,9% tra i magistrali biennali (media italiana 60,1%). Il voto medio di laurea è 100,5 su 110 (la media italiana è 102,9 su 110, segno forse di una maggiore “severità”)