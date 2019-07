Valsesia meteo: precipitazioni in arrivo, da domani bello. A dirlo è il bollettino di Arpa Piemonte.

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio, sono previsti deboli rovesci. Domani, venerdì 12 luglio, cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti. I venti saranno moderati o localmente forti da nordovest sulle Alpi; deboli o localmente moderati altrove, da sud su Appennino e Alessandrino e da nordest in pianura. Rinforzi per locali condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali nel pomeriggio. Il bollettino spiega il fenomeno in questo modo: «La progressiva rimonta dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale convoglia correnti secche nordoccidentali sul Piemonte, che garantiscono condizioni stabili, con al più qualche rovescio isolato sui rilievi alpini. Nuvolosità irregolare mantiene temperature gradevoli ma da venerdì un cielo più sereno riporterà le massime

prossime ai 30°C in pianura».