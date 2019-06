Valsesia Musica lascia alla parrocchia le offerte della serata finale

Valsesia Musica lascia alla parrocchia il ricavato delle serate.

Valsesia Musica lascia alla parrocchia le offerte della finale

Sono stati destinati alla parrocchia di Varallo i 635 euro raccolti durante la serata finale del concorso Valsesia Musica per violino e orchestra. La somma «servirà per l’aiuto e il sostegno delle famiglie del nostro territorio – fanno sapere la Caritas e l’Avas Varallo – che, sempre in maggior numero, vivono momenti di difficoltà e di fragilità. Della disponibilità di tutto il pubblico e dell’associazione “Valsesia Musica”, la Caritas Upm24 e l’Avas, presenti alla serata con i loro volontari, sono sinceramente grati e quanto offerto andrà a sommarsi alle offerte raccolte per i progetti di sostegno, realizzati nell’ambito dell’Unità Pastorale Missionaria 24, e che raggiungono più di cento nuclei familiari in Valsesia attraverso il Banco alimentare e i Fondi di solidarietà».

LEGGI ANCHE: Varallo diventa capitale dei giovani talenti con Valsesia Musica

Progetto buoni spesa

Recentemente, una stretta collaborazione tra Caritas, Avas e Servizi sociali, ha permesso di sperimentare una nuova forma di aiuto a persone in difficoltà con l’intenzione di attivare progetti di accompagnamento per le famiglie. «Grazie ai fondi 8 x 1000 alla Chiesa cattolica e alle offerte della comunità di Varallo – spiegano i referenti – acquistiamo nei supermercati cittadini delle tessere pre-pagate che vengono consegnate a famiglie individuate con l’aiuto degli assistenti sociali e che vengono utilizzate per l’acquisto di generi di prima necessità».