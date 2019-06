Varallo girandole bianche per la primavera delle Vecchie Contrade. Un nuovo allestimento ha sostituito quello ideato lo scorso anno e strettamente legato alla mostra dedicata a Gaudenzio Ferrari creato utilizzando cornici, tavolozze e pennelli alternate ad alcune riproduzioni delle opere dell’artista valsesiano.

«Per combattere il freddo e il maltempo – spiega il direttivo del sodalizio – che sta caratterizzando questa primavera 2019 abbiamo deciso di portare una nota di spensieratezza arricchendo le contrade storiche con 250 girandole che richiamano tanti piccoli fiorellini bianchi che per tutta la stagione estiva accoglieranno cittadini e turisti nella loro passeggiata tra queste vie che continuano a ospitare le botteghe di alcuni degli artigiani della zona con i loro prodotti».

I prossimi eventi

L’associazione, costituita dai commercianti di quest’area della città per creare eventi che riescano a portare gente nelle contrade incentivandola con attività diverse e interessanti, prosegue con il suo lavoro che per il mese di giugno prevede ben tre appuntamenti. Domenica 9 giugno si potrà passeggiare tra i banchi dei numerosi espositori che ogni mese vengono a Varallo per il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, mentre sabato 10 giugno torna l’appuntamento con i tifosi juventini, la “Grigliata bianconera” giunta alla sua quinta edizione, che propongono una serata da trascorrere in allegria gustando piatti prelibati e tanta musica. La cena prevede un primo a base di strozzapreti al ragù, grigliata mista di carne con patate o insalata, toma, dolce e acqua a 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Per chi non mangiasse la carne è disponibile anche un menù vegetariano. Per prendervi parte si può prenotare ai numeri 349.8509902 o 3474299978.