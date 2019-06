Varallo partiti i lavori per la nuova strada Salaro-Massera: un progetto tanto sperato.

Sono iniziati lunedì 24 giugno i lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra le frazioni di Salaro e Massera in Val Sabbiola. Dopo l’ultimo sopralluogo effettuato la settimana prima, il cantiere ha preso dunque il via come da programma. Un progetto atteso da anni a Sabbia e che verrà realizzato in tre fasi. Il primo lotto prevede una spesa di 200mila euro e la ditta incaricata è la Nuova Sacced Srl.