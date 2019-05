Veneto Banca, serve un teatro per avviare il processo

Veneto Banca,a Verbania il processo era saltato perchè erano troppi gli imputati e le parti civili.

Veneto Banca, processo a teatro

Il procedimento per truffa aggravata che vede 41 impuntati tra vertici e addetti della Veneto Banca potrebbe svolgersi al teatro di Verbania. La scorsa settimana l’udienza di apertura avrebbe dovuto svolgersi in tribunale, ma nessuna stanza era abbastanza grande per ospitare i 41 imputati con tanto di avvocati e anche i 44 risparmiatori che vogliono costituirsi parte civili. Questo è uno dei filoni dell’inchiesta.