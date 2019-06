Visitare Torino: quanto è importante conoscere l’inglese

Situato ai piedi delle Alpi, il capoluogo piemontese è famoso in tutto il mondo per le sue meraviglie artistiche, le sue affascinanti piazze e i meravigliosi parchi che rendono questa città una delle più “verdi” del nostro Paese. Inoltre Torino è una città estremamente viva dal punto di vista culturale: sono qui presenti moltissimi musei che il turista può visitare durante il suo soggiorno nel capoluogo del Piemonte.

Visitare Torino conoscendo l’inglese

È molto importante ottenere la certificazione IELTS, per poter comunicare in inglese molto più efficacemente con i turisti che visitano Torino. Da Piazza San Carlo a Piazza Carignano, arrivando fino a Piazza Castello e poi ancora lungo via Po per giungere a Piazza Vittorio, concludendo il percorso salendo al Monte dei Cappuccini: è questo il “primo tour” del centro storico che viene fatto dal turista appena giunto a Torino, con la possibilità di ammirare le “Chiese gemelle”, il Teatro di Carignano, il Palazzo Reale e il Palazzo Madama, il Teatro Regio, la Chiesa della Gran Madre di Dio, fino allo strepitoso panorama che si può gustare proprio dal Monte dei Cappuccini, magari con gli incantevoli colori del tramonto.

Anche per visitare una città meravigliosa come Torino conoscere adeguatamente la lingua inglese può rivelarsi un dettaglio molto importante. Molti visitatori scelgono infatti di affidarsi a guide che spiegano ogni aspetto delle perle storiche e artistiche della città sabauda nella lingua d’Oltremanica. Lo stesso discorso vale per le visite ai tanti musei che caratterizzano la città di Torino: basti pensare al Museo Egizio, con il suo altissimo numero di reperti dell’antica civiltà (secondo solo al museo del Cairo), ma anche al Museo Nazionale del Risorgimento o il Museo Nazionale del Cinema, che viene ospitato nella Mole Antonelliana, autentico simbolo indiscusso della città di Torino.

Sempre più persone preferiscono imparare l’inglese non più solo per cultura personale, ma anche per avere migliori opportunità nel mondo del lavoro, per conoscere nuove persone (magari provenienti da altre parti del mondo), per fare sport e anche per districarsi nel migliore dei modi in caso di imprevisti durante un viaggio.

Conoscere bene la lingua della regina Elisabetta aiuta ad essere molto autonomi e muoversi più tranquillamente: lo si vede anche a Torino, dove molte persone si recano in visita anche con la prospettiva di un impiego che consentirebbe uno spostamento a titolo definitivo. La possibilità di vivere in una città come Torino può rappresentare davvero un punto di svolta nella propria carriera, e la conoscenza dell’inglese (specialmente nei colloqui) può fungere da “passepartout” per questo ambizioso obiettivo.

Sapere l’inglese per conoscere tante persone anche a Torino

Inoltre conoscere l’inglese aiuta ad interagire molto meglio con le persone del posto. Torino è una città dove si trovano moltissimi lavoratori provenienti dai più svariati luoghi del pianeta e lo stesso discorso vale per gli studenti universitari: il capoluogo piemontese è un’apprezzata meta per i giovani Erasmus.

Incontrare nuove persone è una delle esperienze più belle che si possono fare durante un viaggio: anche a Torino diventa tutto più semplice se si riesce a comunicare in inglese. Inoltre, dato che Torino è una città che ha una vocazione fortemente “europea”, non bisogna trascurare il fatto che menu, brochure e guide turistiche presenti in alberghi e locali sono spesso in lingua inglese: per capire tutto è fondamentale avere una buona padronanza della lingua d’Oltremanica, così come può essere importante saper comunicare in inglese alla reception dell’albergo e in altri locali e negozi che caratterizzano lo straordinario centro storico di questa favolosa città.