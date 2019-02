Allarme Varallo: camino in fiamme alla Mantegna | VIDEO

Allarme Varallo: domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Mantegna per un camino che aveva preso fuoco. Scongiurati danni all’edificio.

Allarme Varallo: camino in fiamme, i vigili evitano che le fiamme si propaghino

Domenica pomeriggio i vigili del fuoco di Varallo sono intervenuti alla Mantegna perun camino che stava andando a fuoco.

La nube scura che si alzava sopra le case ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel quartiere: a prendere fuoco, il vecchio camino di uno degli appartamenti proprio a lato della chiesetta. All’interno dell’abitazione si trovava l’anziano proprietario, rimasto illeso. Del resto, il problema del fuoco alle canne fumarie in questo periodo invernale è frequente: per fare un esempio tra i tanti, di recente un caso simile era accaduto a Coggiola. A Varallo l’allarme è scattato intorno alle 16.30 e tempestivo è stato l’intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco, che in poco tempo hanno spento l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell’edificio.