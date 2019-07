Annegato nel Sesia, la vittima di origine marocchina ve a 41 anni.

Annegato nel Sesia

I soccorsi non sono serviti per salvare un 41enne di origine marocchina dall annegamento. La tragedia è avvenuta a Candia Lomellina, l’uomo si era gettato nel fiume e non è più risalito. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero del cadavere. la scorsa settimana tragedia invece nell’Aronese, un ragazzo finì nel lago.

Nella immagine una foto di repertorio.