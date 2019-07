Auto fuori strada mercoledì sera a Borgomanero.

Auto fuori strada

E’ rimasto ferito l’automobilista che era a bordo della Peugeot che mercoledì 3 luglio alla sera è uscita di strada a Borgomanero. L’incidente autonomo è avvenuto tra via Arona e via Maioni. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Arona per i rilievi del caso. L’automobilista è stato soccorso dal 118 e portato al Dea di Borgomanero per le cure del caso.