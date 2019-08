Borgosesia bilico incastrato sotto il ponte della ferrovia | LE FOTO

Borgosesia bilico incastrato sotto il ponte della ferrovia. La vicenda è accaduta nella mattinata di oggi, giovedì 1 agosto.

Borgosesia bilico incastrato sotto il ponte della ferrovia

Passando sotto il ponte della ferrovia in via Strona, di fronte al salumificio Franchi, a Bettole ha completamente distrutto il cassone dell’autoarticolato che stava guidando.

Scorri per vedere le foto

LEGGI ANCHE Serravalle camion in manovra distrugge la strada a Piane

Probabilmente non si è reso conto dei cartelli che segnalano le ridotte dimensioni del ponte, o forse si è fidato “troppo” del navigatore senza verificare se il suo mezzo poteva effettivamente passare dalla zona; sta di fatto che un autista russo questa mattina ha completamente distrutto parte del suo mezzo cercando di transitare in via Strona.

Foto tratta da Facebook, scattata da Eligio Onorati