Borgosesia donna incinta urtata sulle strisce da ciclomotore

La donna, sudamericana e residente in città, stava attraversando la strada con altre persone al passaggio pedonale all’altezza dell’ex Enel. In quel momento (era pomeriggio, intorno le 17.30) c’era una fila di auto lungo la via, e alcune si erano fermate proprio per consentire l’attraversamento ai pedoni. Così non ha fatto un diciottenne, in sella a un ciclomotore 50, che ha superato i veicoli fermi senza avvedersi della presenza delle persone sulle strisce.

La donna è stata urtata ed è caduta a terra: trasportata all’ospedale di Borgosesia, è stata giudicata guaribile con pochi giorni di prognosi, e senza conseguenze per la gravidanza. Illeso il giovane, pure finito a terra nell’urto. I rilievi sull’accaduto sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale cittadina.