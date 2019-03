Brucia il bosco a Masserano, ieri Aib in azione.

In regione Molino di Masserano, giovedì 28 febbraio, è scoppiato un incendio che ha bruciato in poco tempo un ettaro di sottobosco. Sul posto presenti i vigili del fuoco e le squadre Aib di Crevacuore a Masserano. Presenti anche i carabinieri forestali per le indagini del caso. Sempre ieri altro incendio sterpaglie invece a Pray dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone.