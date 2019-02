Bruciata in auto: fiaccolata a Vercelli per Simona Rocca

Bruciata in auto: il gruppo Facebook “Sei di Vercelli se” ha organizzato per questa sera una fiaccolata di solidarietà per Simona Rocca, la donna che oggi è stata gravemente ustionata dal suo ex. Sdegno di tutti.

Attraverso Fecebook, il gruppo “Sei di Vercelli se” ha organizzato per qusta sera una fiaccolata di solidarietà per Simona Rocca. Il percorso è dall’inizio della zona pedonale di corso Libertà con arrivo in piazza Cavour. Tani vercellesi hanno aderito e si sono uniti con candele e fiaccole.

Un caso di portata nazionale

Il fatto accaduto stamane a Vercelli è alla ribalta delle cronache nazionali, compresi i telegiornali. Del resto, l’accaduto ricorda una scena da film horror: l’ex compagno di Simona, un 50enne, ha prima speronato l’auto della donna, poi l’ha cosparsa di liquido infiammabile e infine le ha dato fuoco. Simona, che ha 40 anni, è stata ricoverata in condizioni gravi al Cto di Torino. Aveva già denunciato l’ex compagno per minacce.

Prima dell’ingresso al lavoro

L’uomo avrebbe atteso l’ex nel parcheggio del centro commerciale dove lei lavora, l’Ovs di Vercelli. In mattinata, infatti, era stato riferito alle forze dell’ordine di una lite in corso fra due persone. Sembra che la donna sia stata anche malmenata prima dell’incendio.