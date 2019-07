Cade dalle giostre con la bambina in braccio, finisce in ospedale.

Paura ieri sera a Tricerro. Un uomo era salito sulle giostra, la classica “calci in culo” con una bambina in braccio. Ma è caduto. Subito gli operatori hanno fermato la giostra, l’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo, salva la bimba. Per lei codice verde, quindi solo qualche ferita.