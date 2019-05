Cucciolo ucciso a bastonate per un furto

Cucciolo ucciso a bastonate: drammatica fine per un pastore maremmano di sei mesi a Pollone.

Cucciolo ucciso dai ladri

È una storia tristissima quella raccontata da La Nuova Provincia di Biella. A Pollone, un cucciolo di pastore maremmano è stato ucciso a bastonate. L’atroce gesto per compiere un furto da poche decine di euro. Il maremmano, di nome Diesel, era impegnato a sorvegliare la mandria del proprietario. Quando l’uomo, in serata, è andato a controllare gli animali, ha trovato il cane senza vita. Probabilmente, i ladri l’avevano colpito poco prima. I malviventi se ne sono andati con filo e picchetti da recinzione per un valore di circa 70 euro.

Immagine di repertorio