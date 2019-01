Donna investita e uccisa da un camion. E’ accaduto intorno alle 11 a Borgo San Dalmazzo.

Aveva 70 anni la donna che è stata coinvolta in un terribile incidente. Difficile per ora stabilire le cause dell’episodio. Secondo le prime informazioni, un camion ha travolto la donna che stava attraversando via Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per la vittima non c’era più nulla da fare. I carabinieri indagano sulla vicenda. Anche a Borgosesia si è verificato un fatto simile nelle scorse settimane.