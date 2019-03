Famiglia investita da un’auto: morto il nonno

Famiglia investita a Intra, in provincia di Verbania: nel gravissimo incidente ha perso la vita il nonno , di 54 anni. Gravissima la madre.

Famiglia investita a Intra

Stavano passeggiando sul marciapiede nel centro di Intra, quando sono stati colpiti da un’auto impazzita: è accaduto a una famiglia formata da madre, un bimbo di venti mesi e i suoi nonni paterni. Il nonno, di 54 anni, purtroppo ha perso la vita sul colpo. La madre, di 34 anni, è invece in condizioni gravissime a causa di un violento trauma cranico. Il bimbo di 20 mesi, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Ferita anche sua nonna, ricoverata in codice giallo con ferite multiple.

L’auto

La vettura che li ha colpiti è uscita di strada schiantandosi contro le barriere metalliche a bordo carreggiata. Al volante un giovane di 25 anni. Il test dell’etilometro ha dato esito negativo: il 25enne non aveva bevuto nulla. È stato inoltre sottoposto ai test tossicologici e sarà analizzato anche il suo cellulare.