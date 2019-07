Fiamme nella notte, a Ghemme è ancora allarme | FOTO

Fiamme nella notte, a Ghemme è ancora allarme. Nella notte tra ieri, giovedì 25 luglio e oggi, venerdì 26 luglio l’incendio non si è arrestato.

Il rogo è divampato ieri, giovedì 26 luglio, in un deposito di cippato. Immediato l’intervento delle autorità competenti per riuscire a domare il fuoco. Nella notte però le fiamme non si sono spente. Il fumo che si è alzato dal deposito è arrivato sino a Sizzano tanto che il Comune di Sizzano ha diramato un comunicato attraverso i social in cui invitava i cittadini a tenere le finestre delle abitazioni chiuse in via precauzionale, sottolineando comunque che non si trattava di fumo nocivo.