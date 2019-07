Finto tecnico dellâ€™acquedotto scappa con i gioielli.

Finto tecnico dell’acquedotto scappa con i gioielli. Un vecchio trucco che funziona ancora: vittima del furto una donna di 84 anni residente nel Biellese.

Finto tecnico dell’acquedotto scappa con i gioielli.

Ancora una truffa messa a segno ai danni di un anziana donna. L’altra mattina in un centro del Biellese un uomo ha suonato al campanello dell’abitazione di una donna 84enne. Una volta che la vittima ha aperto la porta, lui si è presentato come tecnico del Cordar, l’azienda biellese che si occupa degli acquedotti. E avrebbe spiegato all’anziana di dover controllare l’acqua di casa a causa di possibile presenza di mercurio.

LEGGI ANCHE: Anziana truffata da finto tecnico dei termosifoni: colpo da 70mila euro

Nel caso accaduto nel Biellese, dopo aver conquistato la fiducia della donna è scattata la classica truffa: il malvivente ha richiesto all’anziana di riporre tutto l’oro in una borsa per evitare eventuale contagio e danneggiamento. Poi, distraendola, è fuggito con il contenitore contenente i preziosi. L’ammontare del furto non è stato reso noto. Alla vittima non è rimasto altro che avvisare i carabinieri che ora stanno indagando.