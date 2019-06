Gattinara 29enne denunciata per furto con destrezza dai Carabinieri.

Gattinara 29enne abbraccia un anziano, ma lo deruba

I Carabinieri della Stazione di Gattinara hanno deferito in stato di libertà la 29enne F.C., cittadina rumena residente a Milano, gravata da vicende penali per reati contro il patrimonio, perché ritenuta responsabile di furto con destrezza. La vicenda risale al pomeriggio del 21 maggio scorso, fuori dal cancello di casa, un 88enne ha sentito la 29 chiederle di entrare per un bicchier d’acqua, spiegando di sentirsi stanca a causa del suo stato di gravidanza. L’anziano non ha acconsentito a farla entrare, ma le ha comunque offerto da bere.

Fidarsi è bene…

Dopo aver preso un bicchiere d’acqua dalla cucina è nuovamente tornato al cancello e ha offerto da bere alla donna. Dopo aver bevuto, la 29enne ha restituito il bicchiere, ringraziando e sorridendo, forse volendo dimostrare che avrebbe meritato una maggiore fiducia. Inoltre, per meglio sottolineare di aver gradito il gentile gesto, la giovane ha chiesto all’anziano di avvicinarsi ancora di più alla cancellata, abbracciandolo attraverso le sbarre, prima di salutarlo e allontanarsi con un ultimo sorriso. Pochi passi verso casa, nel dubbio di non essere stato abbastanza cortese, e l’anziano cavaliere ha avuto invece l’amara sorpresa di essere stato derubato della propria catenina d’oro. Era bastato così poco alla donna per colpire la sua vittima, il tempo di un solo fugace abbraccio attraverso la cancellata.

La denuncia

La denuncia dell’uomo ha avviato gli accertamenti dei Carabinieri, che dopo aver approfondito gli elementi forniti dalla vittima, hanno ritenuto di avere identificato la giovane ladra. A conferma della bontà delle indagini è arrivato il riconoscimento della donna da parte della vittima, che non ha avuto dubbi nell’indicarla tra le immagini mostrategli in sede di individuazione fotografica, quel volto gli era rimasto chiaramente impresso nella memoria.