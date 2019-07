Gattinara camion perde metano liquido: intervento dei vigili in un’officina. Allarme per guasto in un veicolo che nei suoi serbatoi può contenere 1200 litri di carburante.

Gattinara camion perde metano liquido: intervento dei vigili in un’officina

Allarme ieri a Gattinara per una fuga di metano. Due squadre di vigili del fuoco (una di Varallo e una di Romagnano) sono intervenute nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 luglio, nell’area esterna di un’officina meccanica in via Maestri del Lavoro. Si trattava di una fuga di gas, appunto metano liquido. Dai controlli effettuati dalle squadre giunte sul posto si è constatato che la perdita era causata da un manicotto in corrispondenza di una elettrovalvola, con problemi di funzionamento, di un veicolo Iveco, con due serbatoi da circa 600 litri ognuno.

Nel caso accaduto ieri a Gattinara i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e poi arginato la perdita del combustibile.