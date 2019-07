Incendio a Serravalle, anziano si mette in salvo

Incendio a Serravalle, un anziano è riuscito a mettersi in salvo.

Incendio a Serravalle all’alba

Stamattina poco prima delle 5 le squadre dei vigili del fuoco vomando Vercelli e del distaccamento di Varallo sono intervenute aSerravalle Sesiaer incendio abitazione. Le fiamme hanno interessato il locale soggiorno di una villetta occupata da una sola persona che (benché anziano) è riuscito a mettersi in salvo autonomamente. Il personale vigili del fuoco dopo aver estinto l’incendio ha provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione interdicendo l’accesso ai locali maggiormente danneggiati. Sul posto i carabinieri di Borgosesia e personale 118 per verifica condizioni salute dell’uomo.

Nei giorni scorsi invece un incendio è avvenuto a Novara dove ha perso la vita un bimbo.