Investito bimbo di tre anni: sfiorata una nuova tragedia

Investito bimbo di tre anni: in pieno centro a Biella un incidente che ricorda da vicino la tragedia che si è consumata a Crevacuore domenica pomeriggio.

Investito bimbo di tre anni in centro a Biella

Un bimbo che sfugge al controllo degli adulti e finisce travolto da un veicolo di passaggio. Una disgrazia che ricorda quella accaduta domenica a Crevacuore. E’ successo a Biella nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno, quando un bambino di appena 3 anni è stato investito da un’automobile, il piccolo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ponderano. Pare che il bimbo sia sfuggito dalla mano della mamma e abbia attraversato la strada improvvisamente. In quel momento stava transitando una Lancia guidata da una 29enne. La donna è riuscita a inchiodare l’auto. Il bambino di origine marocchina è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano in condizioni non gravi.