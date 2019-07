Malore alla guida: grave incidente a Fontaneto

U malore al volante ha provocato un incidente oggi, sabato 29 giugno, a Fontaneto. non distante dal casello dell’autostrada A26 Voltri-Sempione.

Sulla statale, all’altezza dello svincolo per il casello dell’autostrada, un uomo di 76 anni è uscito di strada, probabilmente per un malore mentre era alla guida. Soccorso immediatamente dal personale del 118 è stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.