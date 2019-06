Malore mentre nuota nel lago: nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 16 giugno, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel lago grande di Avigliana, nel Torinese.

Malore mentre nuota nel lago: morto a 16 anni

E’ morto in ospedale un giovane colto da malore ieri, domenica 16 giugno, nel lago grande di Avigliana, località a una ventina di chilometri da Torino. Si tratta di un 16enne di origini ghanesi, ospite di una casa di accoglienza per migranti. E’ morto nella serata di ieri all’ospedale di Rivoli dove era stato portano in condizioni disperate. Appena dieci giorni fa un altro ragazzo aveva perso la vita nel Lago Maggiore.

La disgrazia nel pomeriggio

Il ragazzo era al lago con un gruppo di amici e insieme a un accompagnatore. A un certo punto è stato colto da arresto cardiaco: gli amici lo hanno tenuto a galla in attesa dei soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Rivoli in condizioni ormai disperate, e ha cessato di vivere poco dopo il ricovero.

Maggiori particolari su nuovaperiferia.it