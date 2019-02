Monte Bianco, al traforo fermato un furgone con 12 migranti.

Stava per passare il confine per la Francia ma è stato fermato per un controllo. All’interno del furgone c’erano dodici migranti curdi senza permesso di soggiorno. Arrestato l’autista, un iracheno. Continuano i casi di migranti che cercano di superare il confine, come avviene anche nella tratta ferroviaria da Domodossola verso la Svizzera.

