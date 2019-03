Neonato morto a Strona a cinque mesi, c’è la causa

La tragedia risale allo scorso 20 novembre, quella sera il bimbo dormiva nella camera quando i genitori hanno dato l’allarme non sentendolo più respirare. Si era pensato anche al vaccino, invece il piccolo Samuel Di Martino è morto per una polmonite bilaterale asintomatica che non ha dato sintomi. L’autopsia sul piccolo non lasciano dubbi. Non ci sono pertanto responsabili e il caso è stato quindi archiviato.