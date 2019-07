Orrore nella notte: uccide uomo con un punteruolo. La vicenda è accaduta a Vistroiro, in provincia di Torino.

Uccide un uomo con un punteruolo, arrestato un pregiudicato. L’omicidio è accaduto nell’abitazione della vittima a Vistroiro, in provincia di Torino. Come riporta la Nuova Periferia, nella nottata tra venerdì 19 e sabato 20 luglio un uomo di 60 anni, pregiudicato, a seguito di una lite, mediante un punteruolo in metallo, ha provocato la morte di un 57enne , incensurato. L’omicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione vittima.

Arrestato

Inutili i soccorsi, l’uomo aggredito è morto. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. L’assassino, già arrestato dai carabinieri e trattenuto in caserma in attesa di essere tradotto in carcere, è arrivato in macchina dal Biellese. È in corso il sopralluogo dei carabinieri della Sis, sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino, sulla macchina dell’assassino ritrovata nel cortile di casa della vittima. Alla base dell’omicidio dovrebbero esserci vecchi dissapori tra i due ma non ancora chiariti.